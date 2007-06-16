Януковичу пришлось извиняться за своих охранников

Охрана премьера Виктора Януковича обидела журналистов, и премьеру пришлось приносить публичные извинения, сообщает "Новый Регион".

Инцидент произошел вчера во время заседания по подготовке к проведению на Украине финала чемпионата "Евро-2012". Охрана буквально отталкивала журналистов от двери, возле которой пресса ждала появления Януковича после окончания совещания.

Как только Янукович вышел, журналисты пожаловались ему на действия охранников. "Что касается моей охраны, то, признаюсь, они тоже мной командуют. Постоянно говорят: там ходить, там – не ходить", – сказал премьер, однако после этого принес извинения. "Если они кого-то обидели, то я прошу извинения лично", – заключил Янукович.

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