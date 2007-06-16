Польшу в ЕС шантажируют Украиной

Лондонская «Таймз» информирует о трудностях подготовки саммита ЕС относительно нового конституционного соглашения. Поляков не удовлетворяет предложенная Германией система голосования на саммите, которой, по мнению Варшавы, уменьшаются права малых государств ЕС.

«Таймз» пишет, что есть угроза срыва этого саммита, как раз через несогласие между Берлином и Варшавой. Европейские лидеры пытаются уговорить Польшу, как свидетельствует влиятельная лондонская газета, и «один из аргументов Германии заключается в том, что Польша, которая активно лоббирует вопрос о вступлении Украины в ЕС, поставит под угрозу последующее расширение сообщества на восток, если затормозит принятие конституционного соглашения». Но президент Польши Лех Качинский сказал «Таймз», что он не согласен с такой постановкой вопроса, когда «все связывают с согласием с Германией».

Радио "Свобода"