Янукович запланировал себе встречу с Медведевым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в конце июня.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины сказал об этом во время встречи с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

По его словам, встреча должна состояться в рамках заседания экономического комитета Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что стратегическая комиссия, которая работает под председательством президентов наших стран, продолжит свою деятельность.

Глава государства также в ходе встречи рассказал, что в 2011 году товарооборот между Украиной и Россией превысит 50 млрд. долларов.

«Сейчас мы подводим итоги по целому ряда направлений. И мы видим, что товарооборот между нашими странами продолжает расти. По той динамике, которую мы видим, он достигнет свыше 50 млрд. долларов. Это впервые в истории наших торгово-экономических отношений», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Россией вырос почти до 42 млрд. долларов.

«Это очень серьезный рост», – заметил глава государства.