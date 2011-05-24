Облсовет спрашивает КС, зачем украинцам символ державы, которой нет

Львовский областной совет обратился в Конституционный суд за толкованием закона о флаге победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, сегодня на сессии областного совета депутаты приняли обращение к Конституционному суду Украины с просьбой дать официальное толкование некоторым пунктам изменений в Закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий т.н. флага победы).

В обращении говорится, что «в нарушение статьи 15 Конституции Украины Верховная Рада признала идеологию "красного Флага Победы" обязательной для всех. Кроме того, в качестве символа он закреплен на законодательном уровне, что противоречит статье 20 Конституции Украины, в соответствии с которой общенациональными символами является только Государственный Флаг Украины, Государственный Герб Украины и Государственный Гимн Украины».

Депутаты просят Конституционный суд Украины дать официальное толкование абзаца 5 статьи 1 Закона Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где определено, что "Флаг Победы является символом победы советского народа и его армии и флота над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Внешний вид копий Флага Победы должен отвечать виду штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии".

В частности, депутаты просят растолковать правомерность использования в Законе словосочетания "советский народ", поскольку в Конституции Украины речь идет исключительно об Украинском народе, и объяснить как символ несуществующего народа и несуществующего государства может стать символом в государстве Украина.

Также они хотят получить толкование «реального вида т.н. флага победы, поскольку в упомянутом Законе отсутствует его описание, а штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии в предложенном виде в мае 1945 года никогда над Рейхстагом в Берлине не поднимался».

Также депутаты просят Конституционный суд Украины дать официальное толкование абзацев 4, 5, 6 статьи 2 Закона Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет" относительно сути процедур “общественное использование копий Флага Победы” и “официальный подъем Флага Победы” и отличий между ними. Кроме того - растолковать коллизию со статьей 23 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", в соответствии с которой на домах, где работают советы и их исполнительные комитеты, поднимается Государственный Флаг Украины.

«Поскольку изготовление копий т.н. флага победы для его "официального" использования на соответствующих мероприятиях "рядом с Государственным флагом Украины" будет нуждаться в дополнительных бюджетных расходах, законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Флага Победы) в соответствии с частью второй статьи 27 Бюджетного Кодекса Украины требовал финансово-экономического обоснования. Поскольку это не было выполнено, то депутаты Верховной Рады Украины, которые проголосовали за его принятие, не соблюдя норм Бюджетного Кодекса, нарушили статью 79 Конституции Украины», - говорится в тексте обращения.

Депутаты областного совета, ссылаясь на статью 152 Конституции Украины, отмечают, что была нарушена установленная процедура рассмотрения упомянутого закона Украины и просят Конституционный Суд Украины «принять решение о признании Закона Украины № 3298-VI "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" неконституционным полностью».