Послы стран ЕС позвали к себе Тимошенко
18:04, 23 мая 2011Политика
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Политик рассказала о о своем виденьи
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО проинформировала послов стран Евросоюза о своем виденье ситуации в Украине.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась в Представительстве ЕС в Украине.
Во время встречи, которая проходила по приглашению глав дипломатических представительств ЕС в Украине, Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала послов о своем виденьи ситуации в нашем государстве и о возбужденных в отношении нее и членов ее правительства уголовных делах.
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