Послы стран ЕС позвали к себе Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО проинформировала послов стран Евросоюза о своем виденье ситуации в Украине.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась в Представительстве ЕС в Украине.

Во время встречи, которая проходила по приглашению глав дипломатических представительств ЕС в Украине, Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала послов о своем виденьи ситуации в нашем государстве и о возбужденных в отношении нее и членов ее правительства уголовных делах.