Колесников советует Луценко собраться с силами

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ советует экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО не политизировать свою защиту на судебном процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я считаю, что Юрий должен собрать в себе силы, чтобы себя защитить. Именно защитить и концентрировать своих адвокатов на поиски аргументов невиновности, а не на политические заявления», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

«Я уверен, что если адвокаты глубоко разберут те правонарушения, в которых его обвиняют, он может добиться определенного положительного результата для себя. А пока по сути никто ничего не говорит. Все говорят о политике. Поэтому я желаю, чтобы он достойно себя защитил», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время он заявил, что не будет комментировать вопрос журналистов о том, что мера пресечения для Ю.ЛУЦЕНКО фактически не соответствует тому преступлению, в котором он обвиняется.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня назначил для рассмотрения по существу уголовное дело об обвинении экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, оставив ему меру пресечения в виде содержания под стражей.