Суд разрешил Луценко иметь еще трех защитников

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство о допуске еще трех защитников бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, рассмотрев ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО.

Таким образом, защитниками Ю.ЛУЦЕНКО также являются Алексей БАГАНЕЦ, Игорь Балык, Сергей ДЗИГОРА.

Как сообщалось, адвокатом Ю.ЛУЦЕНКО является Игорь ФОМИН, супруга экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО является его защитницей.

В своем ходатайстве Ю.ЛУЦЕНКО также просил суд допустить к участию по его делу как адвоката Геннадия МОСКАЛЯ.