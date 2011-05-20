В «Батькивщине» считают реальной угрозу ареста Тимошенко

Партия «Батькивщина» признает реальной угрозу ареста своего лидера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Х съезда партии «Батькивщина» по поводу переизбрания Ю.ТИМОШЕНКО председателем партии.

«С целью прекращения оппозиционную деятельность Ю.ТИМОШЕНКО, а также отвлечения внимание людей от полного провала социально-экономической политики правительства ЯНУКОВИЧА, власть уже не скрывает своих планов отправить ее в тюрьму. На сегодняшний день угроза ареста ТИМОШЕНКО по фальсифицированным псевдоуголовным, а в действительности, политическим делам, является реальной как никогда», - сказано в заявлении.

Делегаты съезда объяснили, что переизбрали Ю.ТИМОШЕНКО председателем партии, исходя из того, что она – "сильный общенациональный лидер с мощным интеллектом, стратегическим видением будущего Украины, высоким международным авторитетом".

В партии считают, что "все больше и больше украинцев" связывают надежды с Ю.ТИМОШЕНКО на смену власти, и именно из-за того, что власть рассматривает лидера «Батькивщины», в качестве главной угрозы своему господству, она «бросила на борьбу с ней все властьохранные органы».

"Мы хотим, чтобы ТИМОШЕНКО знала, что партия гордится своим лидером, высоко ценит ее борьбу за защиту Украины от криминально-оккупационного режима ЯНУКОВИЧА, а ужесточение репрессивного давления власти на ТИМОШЕНКО еще сильнее сплотит нашу партию вокруг председателя – ради Украины и ее лучшего будущего", - говорится в заявлении.

Съезд партии перед переизбранием Ю.ТИМОШЕНКО своим лидером оценил ее роботу за отчетный период на "отлично".