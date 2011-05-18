В БЮТ уже понимают, что в 2012 году будет избирательный фарс

Нормы, заложенные в новом законе о выборах, будут способствовать фальсификациям и превратят парламентские выборы в фарс.

Об этом на брифинге заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПОДГОРНЫЙ.

Он сообщил, что накануне министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ проводил совещание по поводу обсуждения изменений в избирательное законодательство.

По словам С.ПОДГОРНОГО, А.ЛАВРИНОВИЧ во время этого совещания дал четко понять ее участникам, что принципиальные положения законопроекта, которые определил Президент, не подлежат изменениям.

С.ПОДГОРНЫЙ уточнил, что, в частности, это касается положений о формировании избирательных комиссий, запрете на участие в выборах блоков, права избирательной комиссии отказывать кандидатам-мажоритарщикам, в случае наличия ошибок в поданных документах.

Он также сказал, что в этом законе заложены нормы, которые будут способствовать фальсификациям, в частности, закон позволяет избирательным комиссиям принимать решение меньшинством голосов.

«Поэтому мы считаем, что выборов в 2012 году не будет, а будет какой-то избирательный фарс по тому закону, который подготовил Президент», - сказал С.ПОДГОРНЫЙ.