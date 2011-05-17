Следователь был обязан направить сегодня в суд дело Луценко
Ответ ГПУ "Народной самообороне"
В Генеральной прокуратуре заявляют, что следователь был обязан направить сегодня, 17 мая, в суд уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры.
Как объясняют в ГПУ, срок ознакомления обвиняемого и его адвокатов с материалами уголовного дела продолжался с 26 января до 16 мая, то есть 111 дней.
При этом в апреле, отметили в Генпрокуратуре, украинским парламентом были внесены изменения относительно установления конечного срока ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела.
Таким образом, районный суд Киева принял решение об установлении конечного срока ознакомления обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО и его защитников с материалами уголовного дела до 16 мая включительно, подчеркнули в ГПУ.
“Учитывая это, следователь был обязан 17 мая направить дело в суд”, - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в партии “Народная самооборона” считают, что Генпрокуратура поспешно передала в суд уголовное дело против Ю.ЛУЦЕНКО, чтобы снять с себя ответственность за его судьбу.
”Не имея никаких законных оснований и дальше удерживать Ю.ЛУЦЕНКО под стражей, Генеральная прокуратура Украины поспешно совершила то, чего в Украине не делали еще с начала 50-х годов прошлого века. Уголовное дело в отношении экс-министра срочно передали в Печерский суд столицы”, - отмечается в заявлении.
Его авторы отмечают, что такую спешку в действиях Генпрокуратуры «нетрудно понять, ведь им не хочется брать на себя ответственность за судьбу Ю.ЛУЦЕНКО, который и в настоящее время продолжает голодовку и находится на грани жизни и смерти”.