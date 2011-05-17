Жена Луценко: Состояние критическое, начинаются необратимые процессы

Врачи решительно просят экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

Об этом сообщила его жена Ирина ЛУЦЕНКО после посещения мужа больнице в понедельник вечером, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона».

“Состояние моего мужа критическое. Об этом говорят сами врачи. Постоянное повышение температуры, увеличение ацетона в организме – начинаются необратимые процессы”, - сказала И.ЛУЦЕНКО.

“Юре было тяжело даже поставить подпись под своими заявлениями о привлечении суда присяжных по его делу”, - добавила жена.

По словам И.ЛУЦЕНКО, врачи решительно просят ее уговорить мужа прекратить голодовку, «иначе они не смогут спасти его».

Сегодня И.ЛУЦЕНКО еще не получила разрешения на посещение мужа в больнице. Она намерена передать ему все письма и обращения с просьбой прекратить голодовку.

В пресс-службе партии напоминают, что к Ю.ЛУЦЕНКО с просьбой прекратить объявленную им голодовку уже обратились Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ, экс-глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир ГУЗАР, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО, деятели культуры и простые украинцы, которые направляют свои письма по адресу “Народной Самообороны”.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.