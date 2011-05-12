Суд отказался рассматривать жалобу адвокатов Луценко

Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на решение Печерского райсуда Киева, который по предоставлению Генеральной прокуратуры установил им предельный срок - 16 мая - для ознакомления с материалами уголовного дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народная самооборона", судьи апелляционного суда затронули вопрос о возможности рассмотрения жалобы, поскольку, по их мнению, адвокаты пропустили срок обжалования решения Печерского суда.

Адвокат Игорь ФОМИН во время судебного заседания заявил, что не принимал участия в заседании Печерского суда, поскольку не был поставлен в известность должным образом.

“Соответственно, о решении суда я узнал из сообщения следователя... Поэтому я считаю, что я уложился в предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом срок от времени, когда стало известно об этом решении. Поэтому я прошу обновить срок и рассмотреть нашу жалобу”, - сказал он.

Несмотря на это, суд принял решение вернуть апелляционную жалобу адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО в Печерский райсуд, чтобы тот решил, можно ли возобновить сроки обжалования, то есть, можно ли рассматривать эту жалобу в Апелляционном суде Киева.

Комментируя это решение, И.ФОМИН отметил, что считает его таким, которое ограничивает защите срок ознакомления с делом. “С точки зрения права, мы — первые, на ком экспериментируют изменения к закону. По большому счету, это является ограничением права на защиту, которой не было даже при советской власти в Уголовно-процессуальном кодексе 1961 года красного тоталитарного режима”, - сказал адвокат.

"Они сами, наверное, не знают, как этот закон использовать, потому что нет установленной процедуры, многие вещи не понятны. В частности, для нас не понятен вопрос подсудности: почему Печерский суд рассматривал (обращение прокуратуры), хотя написано “по месту нахождения следователя”, а следователь находится на территории Подольского района, а не Печерского”.

Справка УНИАН. 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у своего дома в Киеве. Его содержат в Лукяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуто обвинение по трем уголовных делах за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.

Печерский районный суд Киева 29 апреля по представлению следователя принял решение об ограничении времени ознакомления защитников Ю.ЛУЦЕНКО с материалами уголовного дела до 16 мая. После чего уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.