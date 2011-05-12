Судья выслушала Тимошенко и объявила перерыв

Печерский районный суд Киева до 9.00 16 мая объявил перерыв в заседании по рассмотрению жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о незаконности возбуждения против нее уголовного дела относительно заключения газовых соглашений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла судья Галина СУПРУН после того, как Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО предоставили объяснение по материалам, которые стали основанием для нарушения Генеральной прокуратурой уголовного дела.

«Постановление Генеральной прокуратуры подлежит отмене, как вынесенное незаконно. Мы также требуем прекращения производства по этому делу», - сказал С.ВЛАСЕНКО во время судебного заседания.

Защитник подчеркнул, что следователь Генеральной прокуратуры при вынесении своего постановления нарушил требования уголовно-процессуального права, поскольку ни поводов, ни оснований для возбуждения уголовного дела не было. Кроме того, по его словам, следователь поступил незаконно, вручив Ю.ТИМОШЕНКО копию постановления об уголовном деле только через два дня после его возбуждения.

С.ВЛАСЕНКО также заявил, что факты, изложенные в постановлении Генеральной прокуратуры, сфальсифицированы. В частности, речь идет о цене 450 долларов за тысячу кубических метров газа, о якобы незаконно подписанных Ю.ТИМОШЕНКО директивах правительства на ведение переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром», а также о нанесении убытков государству в результате подписания газовых контрактов.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО попросила суд приобщить к делу ряд документов, в частности заявление президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, тогдашнего комиссара по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА, а также президента Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА о том, что Украина в 2009 году заключила типовой для европейских стран газовый контракт, которым предусмотрена типовая формула начисления цены на природный газ.

Кроме того, экс-премьер также предложила суду приобщить к делу меморандум между правительствами России и Украины о сотрудничестве в газовой сфере, подписанный в октябре 2008 года, согласно которому льготные условия поставок природного газа должны были применяться на протяжении трех лет, то есть до 1 января 2011 года.

«Я хочу все это приобщить к делу. Все, что написано в постановлении Генеральной прокуратуры, здесь опровергается даже экспертизами, которые заказала самая Генеральная прокуратура», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Судья, выслушав объяснение Ю.ТИМОШЕНКО и С.ВЛАСЕНКО, объявила перерыв в рассмотрении жалобы до 9.00 16 мая.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский районный суд Киева жалобу, в которой просит суд признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы.