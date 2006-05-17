У Ахметова появился журнал европейского уровня

В Донецке презентован пилотный номер официального клубного журнала ФК "Шахтер".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба, презентация нового издания прошла в отеле "Донбасс Палас" в присутствии президента клуба Рината АХМЕТОВА, главного тренера команды Мирчи ЛУЧЕСКУ, а также руководства клуба, ведущих игроков и ветеранов команды.

Пилотный номер журнала вышел на 84 страницах, содержит подборку эксклюзивных интервью, фактов и событий, связанных с жизнью команды и клуба.

Как подчеркнули в пресс-службе, новое издание клуба "соответствует уровню европейских футбольных журналов".