Турчинов: 103 подписи на заявлениях депутатов БЮТ подтверждены

Первый заместитель секретаря СНБО Украины Александр Турчинов в эфире "5 канала" сообщил, что 103 подписи на заявлениях о сложении депутатских полномочий депутатами БЮТ подтверждены. Он сообщил, что официальное письмо управления кадров Верховной рады подтверждает этот факт.

Комментируя коллизию, возникшую с заявлениями о сложении депутатских полномочий членами "Нашей Украины", А.Турчинов выразил мнение, что представители коалиции, пользуясь юридическими сложностями, которые возникли вокруг аннулирования списка "Нашей Украины" пытаются привлечь представителей Партии промышленников и предпринимателей Украины в Верховную Раду.

РБК