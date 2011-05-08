Янукович: Украина была эпицентром Второй мировой войны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готова приобщиться к международным программам по обеспечению стабильности и безопасности в мире.

Об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к соотечественникам в связи с днями памяти и примирения 8 и 9 мая, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Он напомнил, что 22 декабря 2004 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения, призванными привлечь внимание мирового сообщества к важности чествования всех жертв Второй мировой войны, утверждения идей мира.

По словам Президента, бесконечным является мартиролог этого самого страшного в истории человечества военного противостояния – около 60 миллионов невинных жертв. Право на жизнь было оплачено дорогой ценой. Всем нам надо помнить неописуемо страшные цифры статистики: потери Украины во Второй мировой войне оцениваются более чем в 10 миллионов жизней. Этот скорбный перечень и до сих пор неполный.

“Украине, которая была эпицентром той мировой трагедии, особенно хорошо известна цена войны и мира. Наша память зовет к осмысленным и ответственным действиям во имя того, чтобы подобное никогда не повторилось”, - отметил глава государства.

По его словам, подтверждая свое расположение к основным принципам ООН, Украина стремится жить в мире и согласии со всеми странами и народами, на это направлена государственная политика и действия общества. “Мы открыты для активного сотрудничества на равноправных принципах, для полномасштабного участия в существующих программах обеспечения стабильности и безопасности и готовы приобщиться к новым международным мирным инициативам. Это наша обязанность перед всеми жертвами войны. Сегодня в скорбном молчании мы низко склоняем головы перед павшими. Вечная им память”, - сказал Президент.