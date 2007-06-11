Мороз научил посла США преодолевать кризисы

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ не исключает, что завтра в парламенте будут оглашены остальные заявления “нашеукраинцев” о сложении депутатских полномочий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

По просьбе посла А.МОРОЗ изложил свое виденье путей разрешения политического кризиса. «Необходимо двигаться в соответствии с Конституцией и законами, - отметил он. – Сегодня мы предпринимаем шаги, которые позволяют привести все действия института Президента в конституционное поле».

Председатель Верховной Рады Украины в этом контексте сообщил о процедуре сложения депутатами своих полномочий, предусмотренной Конституцией, законодательством и Регламентом Верховной Рады Украины. Он напомнил, что в прошлую пятницу председательствующий на заседании огласил заявления о сложении полномочий 28 депутатами-«нашеукраинцами». А.МОРОЗ не исключил, что на пленарном заседании во вторник будут оглашены остальные заявления представителей этой фракции, а впоследствии – заявления депутатов от БЮТ. Если вся процедура будет юридически безукоризненной, и в парламенте останется меньше 300 парламентариев, выборы 30 сентября состоятся, сказал он.

В целом «стратегический выход один – продолжить политическую реформу на местном уровне», считает А.МОРОЗ. «Другой перспективы нет. Речь о полном статусе парламентско-президентской республики», - сказал он.

В свою очередь, В.ТЕЙЛОР выразил надежду, что «поскольку Украина является очень важной для мира, она возродит доверие и уважение к себе, конституционные демократические учреждения».

Как сообщал УНИАН, 8 июня А.МОРОЗ огласил только 28 заявлений депутатов о выходе из фракции “Наша Украина”, тогда как 2 июня съезд блока досрочно прекратил полномочия 66 народных депутатов, избранных от блока.