Патриарх Кирилл прибыл в Донецк

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ (Владимир ГУНДЯЕВ) прибыл сегодня в Донецк для участия в торжествах по случаю 60-летнего юбилея Митрополита Донецкого и Мариупольского Украинской православной церкви Московского патриархата ИЛАРИОНА (Романа ШУКАЛО).

«Я прибыл на донецкую землю в связи с празднованием 60-летия владыки митрополита ИЛЛАРИОНА. Это выражение моего личного уважения к Владыке, а также особого отношения к Донецкой земле», - заявил Патриарх, передает корреспондент УНИАН.

Патриарх отметил, что Донбасс «это земля, которая играет очень большую роль в истории, в общественной и экономической жизни Украины». «Это действительно в большом смысле слова большая национальная житница», - подчеркнул священнослужитель.

КИРИЛЛ также отметил, что высоко оценивает уровень веры жителей региона. «Я вспоминаю то время, когда на Донбассе не было епархии. Когда она управлялась Архиереем из Одессы, когда невозможно было даже представить, что когда-то на этой замечательной земле будет четвертая Лавра, и что когда-то на этой замечательной земле появится такая мощная и сильная епархия Русской православной церкви», - сказал Патриарх.

«Я хотел бы передать свое благословение всем жителям Донбасса, особенно, конечно, православным людям, но не только православным. Пусть Господь хранит эту землю миром, общественным согласием, пусть, развивая экономику, люди стремятся к тому, чтобы в центре жизни были те высокие духовные ценности, без которых человеческая жизнь лишается смысла», - заключил КИРИЛЛ.

В рамках своего визита в Донецкую область Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ завтра, 7 мая, возглавит Божественную Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка. Также Святейший намерен посетить футбольный стадион «Донбасс-Арена».

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил митрополита Донецкого и Мариупольского ИЛАРИОНА орденом «За заслуги» I степени. Соответствующий Указ Президента Украины № 545/2011 был размещен на официальном сайте главы государства.