Мороз говорит, что с Ющенко про выборы не договаривался

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ принял бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Стивена ПАЙФЕРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по просьбе бывшего Посла председатель Верховной Рады рассказал о текущей политической ситуации в стране.

А.МОРОЗ, в частности, отметил, что «компромисс не сводился к выборам 30 сентября». По его словам, речь идет о том, что они возможны, но исключительно на правовых основаниях, когда в парламенте останется менее 300 народных депутатов. Тогда, отметил А.МОРОЗ, Президент Украины может издавать соответствующий Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

«Пока этот вопрос не решен, - сказал А.МОРОЗ – Есть много сомнительных решений, принятых, в частности, на съездах оппозиционных блоков, в судах рассматриваются соответствующие иски».

Он напомнил, что на пленарном заседании в прошлую пятницу председательствующий огласил заявления о сложении депутатских полномочий 28 парламентариями-«нашеукраинцами». Вместе с тем, за трудовыми книжками никто не пришел, отметил А.МОРОЗ. Вместо этого, по его словам, следующие в списке кандидаты от «Нашей Украины» «готовы войти в парламент».

«Если так будет и дальше, то в Верховной Раде будет 300 депутатов, а это означает, что выполнение Совместного заявления блокируется другой стороной», - отметил А.МОРОЗ.

Институтом Президента Украины, также отметил А.МОРОЗ, «абсолютно не выполняется» пункт 7 Совместного заявления, в соответствии с которым запрещается вмешательство в деятельность судебной и правоохранительной системы. По словам председателя Верховной Рады Украины, продолжается вмешательство в деятельность судов общей юрисдикции, работниками Управления государственной охраны была заблокирована деятельность Генеральной прокуратуры, заблокирована работа Конституционного Суда Украины, не прекращено действие Указа о переподчинении Президенту Украины внутренних войск, готовился силовой сценарий захвата власти, идет подготовка к фальсификации выборов.

«Президент бесцеремонно вмешивается в работу парламента, издав ряд Указов и заявив аккредитованным в Украине дипломатам, что Верховная Рада не правомочна, - заявил А.МОРОЗ. – У института Президента нет полномочий давать парламенту оценку, правомочен он или нет. Это определяется исключительно Конституцией и законами».

«То, что делает институт Президента, находится за пределами права и законодательства, дискредитирована работа парламента и судебной системы. Стыдно за государство, - сказал председатель ВР. – Продолжается борьба не за демократию, продолжается борьба за власть как инструмент перераспределения богатств и полномочий».

С.ПАЙФЕР согласился с тем, что за последние месяцы демократический имидж Украины ухудшился. Западные аналитики, по его словам, считают, что в сложившейся ситуации виновны обе стороны. Вместе с тем, бывший Посол США назвал чрезвычайно положительным то, что во время нейтрализации конфликта в Украине не была применена сила, и выразил надежду, что мирное решение по выходу из кризиса будет найдено как можно скорее.

Отвечая на вопросы С.ПАЙФЕРА, А.МОРОЗ сказал, что нормализации ситуации способствовало бы завершение политической реформы, отметив, что изменения в Конституцию Украины вносились последовательно, после долгой работы над ними, при участии политических сил, которые поддерживают главу государства, и голосовались в любом случае «не с колена».