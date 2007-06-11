США будут пристально следить за Украиной

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что причиной возникновения политического кризиса в Украине стало несовершенство норм Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на симпозиуме по вопросам верховенства права и обеспечения добропорядочности в органах государственной власти.

«Конституция – не перфектная, и это источник проблем», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Он отметил, что право в Украине за последние три месяца переживает очень трудные времена. «Это нужно признать – верховенство права действительно должно быть подремонтированным», - отметил В.ТЕЙЛОР.

Посол считает, что сложности начинаются с Конституции, которая определяет роль народных депутатов как представителей народа. По словам В.ТЕЙЛОРА, он не понимает, как это может быть практически осуществимо при наличии закрытых избирательных списков. В.ТЕЙЛОР также отметил, что ему также сложно понять норму об императивном мандате, но из-за «странствий» народных депутатов начался политический кризис.

Посол США отметил, что приветствует договоренности Президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады, которые предусматривают выход из политического кризиса путем проведения досрочных парламентских выборов 30 сентября. В.ТЕЙЛОР выразил надежду, что выборы будут свободными, демократическими и справедливыми, отметив, что это будет нелегко обеспечить из-за непродолжительной предвыборной кампании. Он заверил, что международное сообщество серьезно будет наблюдать за ходом избирательной кампании.

В то же время В.ТЕЙЛОР отметил, что достигнутое соглашение разрушает некоторые институты власти, и для того чтобы восстановить их легитимность, ключевые решения в государстве должны приниматься всеми ключевыми игроками. В частности, по его словам, дискредитированные следующие институты – Верховная Рада, Конституционный Суд Украины, судебная система в целом, Генеральная прокуратура Украины, Совет национальной безопасности и обороны, и даже институт Президента. «Ни один из институтов не выглядит перфектно», - сказал посол.

По мнению В.ТЕЙЛОРА, если Украина сможет провести демократические честные выборы и выйти из политического кризиса менее разъединенной, более европейской, то она имеет будущее, в противном случае Украину ожидают серьезные проблемы.