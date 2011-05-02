Freedom House констатирует ухудшение свободы прессы в Украине

Состояние свободы прессы в Украине за прошлый год ухудшилось и теперь оценивается как «частично свободное».

Об этом говорится в обнародованном сегодня отчете правозащитной организации Freedom House («Дом свободы»), сообщает Радио “Свобода».

В частности, организация обратила внимание на негативную тенденцию в Украине, которая раньше продолжительное время была среди лучших по свободе прессы в регионе.

Как отмечается в сообщение, правозащитники, среди прочего, напоминают, что радиостанции и телекомпании, которые критиковали власть, потеряли частоты. Также в Украине возросло незаконное преследование и запугивание журналистов, приведшее к углублению самоцензуры, говорится в исследовании.

Упадок свободы прессы на протяжении прошлого года наблюдался и в целом в мире, заявили исследователи организации.

Отчет обнародован в канун Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая.

Как сообщалось, в начале этого года Freedom House уже также перевел Украину из свободных в категорию «частично свободных» по общему состоянию свобод в стране после прошлогодней смены власти.

А в конце прошлого месяца «Дом свободы» издал специальный отчет о свертывании демократии в Украине при власти В.ЯНУКОВИЧА, названный «Сигналом тревоги».