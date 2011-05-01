КПУ объявила сбор подписей за проведение «народного референдума»

Лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО заявил, что сегодня КПУ начинает сбор подписей за проведение референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер КПУ заявил на митинге, посвященном 1 мая – Дню солидарности трудящихся.

Он подчеркнул, что на «народный референдум» будут вынесены ряд вопросов, и в частности, о продаже земли.

«Мы обращаемся к народу - сказать нет торговле землей», - заявил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, также на референдуме будет стоять вопрос о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Он также призвал сказать «нет» такому сотрудничеству.

Также, по данным П.СИМОНЕНКО, на референдум будет выноситься вопрос о возможности вступления Украины в Таможенный союз и присоединение к Единому экономическому пространству. По его словам, также на референдуме будет ставиться вопрос о придании русскому языку статуса государственного.

По его мнению, «подавляющее большинство скажет «да» по этому вопросу.

Лидер КПУ подчеркнул, что на референдум будут выноситься и вопросы о пенсионной реформе и о жилищно-коммунальных тарифах.

Он подчеркнул, что КПУ против пенсионной реформы, которую сегодня предлагают, и выступает за то, чтобы население платило не более 10% от совокупного дохода семьи за жилищно-коммунальные услуги.