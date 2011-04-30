К Луценко пришла комиссия врачей

Комиссия врачей во главе с начальником Управления здравоохранения Государственной пенитенциарной службы по результатам медосмотра признала удовлетворительным состояние здоровья бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела по связям со СМИ Государственной пенитенциарной службы Украины.

Медицинское обследование Ю.ЛУЦЕНКО врачи осуществили сегодня, 30 апреля.

"По результатам комиссионного медосмотра (согласно выводам врачей) состояние Ю.ЛУЦЕНКО признано удовлетворительным. Условия его содержания соответствуют требованиям санитарии и гигиены», - отмечается в сообщении.

Жалоб на условия содержания, состояние здоровья либо другие пожелания Ю.ЛУЦЕНКО комиссии не высказывал, добавили в Государственной пенитенциарной службе.

В сообщении подчеркивается, что Ю.ЛУЦЕНКО продолжает находится под постоянным медицинским присмотром.

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО 28 апреля письменно проинформировал руководство Киевского СИЗО об отказе принимать пищу, но с просьбой разрешить пить чай и кофе с сахаром.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать голодовку после того, как суд 21 апреля продлил ему еще на один месяц срок ареста.