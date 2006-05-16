Зварич увидел, что на Турчинове горит шапка

Руководитель юридического департамента «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ заявляет, что «Наша Украина» не ведет переговоров с Партией регионов, однако не исключает, что такие переговоры ведут возможные партнеры по будущей помаранчевой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Никаких переговоров с Партией регионов со стороны «Нашей Украины» не было и не может быть», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

В то же время, по его словам, «мы имеем определенную информацию, что отдельные лидеры, в том числе БЮТ, ведут переговоры и встрече, содержание которых неизвестно, с Партией регионов».

По словам Р.ЗВАРИЧА, заявление одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА о том, что «Наша Украина» хочет выйти из переговоров для того, чтобы перейти в более формальные переговоры с «Регионами», не имеет под собой ни малейших оснований.

«Говорить о том, что хочется создать коалицию с «Регионами»... Мой ответ тогда А.ТУРЧИНОВУ: возможно, на воре и шапка горит», - добавил он.

Как сказал Р.ЗВАРИЧ, коалиция может создаваться исключительно с участием трех политических сил – это так называемая «помаранчевая коалиция» и никакие другие варианты не предусмотрены.

Как сообщал УНИАН, А.ТУРЧИНОВ сегодня назвал «исключительно деструктивной» позицию «Нашей Украины» о приостановке переговорного процесса о создании коалиции. Он отметил, что «это, безусловно, достаточно сильный удар по темпам формирования коалиции». Представитель БЮТ считает, что выход из переговорного процесса свидетельствует «о реальных намерениях всех потенциальных участников коалиции». По его словам, это также свидетельствует о том, что «Нашей Украиной» ведутся переговоры «не только с БЮТ и СПУ».