Адвокат не исключает, что Луценко в СИЗО могут кормить принудительно

Адвокат бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН не исключает, что персонал СИЗО может перейти к принудительным действиям, чтобы кормить его подзащитного, который объявил голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил журналистам.

«Мы понимаем, что такая ситуация может возникнуть, и она возникнет. Мы понимаем, что определенные действия СИЗО может ввести в связи с объявлением Юрием Витальевичем голодовки», - сказал И.ФОМИН, добавив при этом: «Подобные действия были по отношению к моему другому подзащитному».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у своего дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуты обвинения по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.

Сегодня в интервью газете "Сегодня" начальник Лукьяновского СИЗО Игорь ШЕЙКИН заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО не передавал официального сообщения о начале голодовки в знак протеста против решения апелляционного суда о продлении срока содержания его под стражей.

Газета также ссылалась на информацию, полученную в Государственной пенитенциарной службе, которой подчинен СИЗО. "ЛУЦЕНКО не ставил в известность персонал о намерении объявлять голодовку, от пищи не отказывался и продолжает принимать ее наравне с остальными подследственными. Кроме того, экс-министр регулярно получает передачи с воли. Здоровью ЛУЦЕНКО ничто не угрожает", - заверили газету в ведомстве.