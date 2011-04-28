Украинцы стали ездить за границу чаще, а тратить на поездки больше. Сегодня отдыхающие из Украины могут отправиться отдыхать в более чем полсотни стран.

В Государственной пограничной службе Украины журналу WEEKLY.UA сообщили о том, что в 2010 году за границу выезжало 17,2 млн. украинцев. Однако эти данные отображают практически все случаи пересечения границы нашими согражданами (за исключением служебных поездок). Поэтому, например, в официальном рейтинге наиболее посещаемой оказалась Россия. На самом же деле наши сограждане чаще всего отдыхают в Турции и Египте. По приблизительным подсчетам, в прошлом году эти страны посетили 440 тыс. и 330 тыс. украинских туристов соответственно.

«Многие украинцы уже устали от all inclusive, когда все оплачено, но отсутствует индивидуальный подход клиенту», — рассказал журналу WEEKLY.UA директор сети турагентств «Галопом по Европам» Тарас ДЕМУРА. Он отмечает, что рост спроса на путевки в обычные для наших сограждан страны летнего отдыха (Турцию и Египет) остановился года два назад. Альтернативой для многих стали Черногория, Хорватия и Греция. Одним из секретов растущей привлекательности этих стран оказалось упрощение правил пересечения границы. Например, Хорватия на время с 1 апреля по 31 октября визы для украинцев вообще отменила. А в Греции, пострадавшей от кризиса и погрязшей в долгах, количество отказов на въезд резко сократилось.

В лидеры выбился и Израиль. «С отменой виз это направление стало очень популярным. Более того, мы ожидаем, что в ближайшее время туры на священную землю станут еще доступней. Ведь ожидается появление чартерных рейсов по этому направлению», — рассказывает директор туроператора «Пан Укрейн» Елена ШАПОВАЛОВА.

На постсоветском пространстве все рекорды бьет широко разрекламированная в украинских СМИ Грузия. Пользуется популярностью курортный Батуми, хотя поездка туда стоит не намного меньше, чем в Европу.

По-иному туристы смотрят и на восточное направление. Новое дыхание может получить отдых в Арабских Эмиратах, после того как стоимость путевок в эту страну резко упала в полтора-два раза.

Одновременно туроператоры отмечают растущий спрос на по-прежнему недешевые путешествия в Юго-Восточную Азию и Южную Америку. «Если раньше мы называли Таиланд и Шри-Ланку экзотическими странами, то теперь это просто «дальние направления», — подтверждает Е.ШАПОВАЛОВА. — Отечественные туристы могут себе такое позволить».