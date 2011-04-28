Могилев признал: в Борисполе «довольно часто» воруют багаж
А пассажиров "за руки тащат в такси"
Милиция намерена упорядочить работу такси в международном аэропорту «Борисполь».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, в аэропорту будет установлен более жесткий режим для передвижения таксистов.
«Это ненормальное явление, когда в столице нашей страны идущих пассажиров хватают за руки и тащат в такси», - сказал А.МОГИЛЕВ.
По мнению министра, в аэропорту «Борисполь», как и в зарубежных аэропортах, должна быть организована официальная стоянка для автомобилей такси, куда будут подходить люди и уезжать.
Также А.МОГИЛЕВ отметил, что необходимо принимать меры по более тщательной охране багажа пассажиров в «Борисполе». По его словам, в аэропорту довольно часто воруют имущество граждан.
«Поэтому сейчас идет речь о том, чтобы сотрудников милиции ввести в те зоны, где перемещается багаж», - сказал А.МОГИЛЕВ.