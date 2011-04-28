ГПУ обвиняет Тимошенко в срыве следственных действий

Генеральная прокуратура Украины обвиняет лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО в срыве следственных действий и сегодня вновь вызывает ее в следственное управление.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, вчера, 27 апреля 2011 года, на 11 часов в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины для участия в проведении следственных действий по уголовному делу была приглашена Ю.ТИМОШЕНКО.

«Несмотря на получение повестки, к следователю ТИМОШЕНКО Ю.В. явилась лишь после 17 часов. Сообщать причины своей неявки отказалась.

В последующем, несмотря на проведение следственных действий, и не дождавшись их завершения, защитник ТИМОШЕНКО Ю.В. покинул помещение Главного управления по расследованию особо важных дел, тем самым сорвав следственные действия», - сказано в сообщении.

В связи с этим, Ю.ТИМОШЕНКО вызвана в Генеральную прокуратуру Украины на 10 часов 28.04.2011.

«Одновременно Генеральная прокуратура Украины уполномочена заявить об обязательности выполнения законных требований следователя и явки по его вызову», - отметили в ведомстве.