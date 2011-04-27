"Опір": власть пытается сорвать "День сопротивления оккупации"

Активисты сети общественного действия «Опіра» заявляют о том, что представители власти препятствуют им в проведении акции протеста под Администрацией Президента Украины 27 апреля, в день подписания Харьковских соглашений.

Как сообщает пресс-служба общественной организации, стало известно, что Партия регионов и ее молодежная организация планируют в то же время 27 апреля провести мероприятия в Мариинском парке, вокруг Верховной Рады и возле Администрации Президента.

Член оргкомитета сети «Опір» Андрей ЛЕВУС считает, что это сделано с целью помешать их акции протеста. «Опір» подал заявку на проведение акции протеста еще 1 апреля и проведет ее в рамках закона», - сообщил он.

По его мнению, действия власти и Партии регионов являются “провокацией”, которая, по словам А.ЛЕВУСА, противоречат базовым понятиям демократии и свободы волеизъявления.

«Наша акция состоится, невзирая ни на какие преграды. В случае непредсказуемых и конфликтных моментов ответственность за это будет нести власть, которая толкает Украину в водоворот гражданского противостояния и провоцирует людей к народной революции», - заявил А.ЛЕВУС.

Наряду с тем, сообщают в «Опорі», на активистов, которые следуют в Киев из разных областей, оказывается давление.

В частности, представители власти всячески пытаются помешать перемещению членов общественной инициативы в Киев. В организации отмечают, что по неизвестным причинам «Опору» отказывают перевозчики и работники железной дороги.

Также активисты сообщают, что две фирмы внезапно отказали в звуковом обеспечении мероприятия, намекая на то, что они не хотят иметь «проблем» с властью.

Как сообщалось, 27 апреля в 12.00 в Киеве состоится всеукраинская акция протеста “День сопротивления оккупации”, целью которой является отмена Харьковских соглашений и освобождение Украины от российских военных баз.

Организатором мероприятия выступает сеть гражданского действия “Опір” при содействии ВМОО “Молодежный националистический конгресс”, ВО “Тризуб” им. С.Бандеры, Комитета освобождения политзаключенных и “Холодноярской Инициативы”.

Сбор участников запланирован на 12.00 напротив гостиницы “Киев” (ул. Грушевского, 26/1).