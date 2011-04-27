МИД объяснил, почему Янукович не пригласил Лукашенко

В Министерстве иностранных дел Украины выражают возмущение «беспрецедентно некорректными комментариями» Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.

Как указывается в переданном агентству УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины, авария на Чернобыльской атомной электростанции - трагедия, объединяющая три соседних и дружественных народа – украинцев, белорусов и россиян. Память о жертвах радиационной катастрофы должна быть консолидирующим звеном для наших стран.

Именно из этих соображений исходил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, приглашая своих коллег - президентов Российской Федерации и Республики Беларусь вместе почтить память погибших в результате взрыва на ЧАЭС собственно в день, когда произошла наибольшая техногенная катастрофа в истории человечества. В этом мероприятии не было и не могло быть никакой политики. В этот день какие-либо ссоры и взаимные претензии тождественны танцам на костях, говорится в комментарии.

Как отмечают в МИД, «личные обиды неприемлемы в общении между людьми, особенно они неприемлемы, когда оскорбительные высказывания адресуются государственным деятелям, которые представляют суверенные страны и целые объединения стран. К сожалению, подходы официального Минска к отношениям с Европейским Союзом, многими другими участниками международного сообщества в последние месяцы все меньше соответствуют нормам международного общения».

«Украинское государство, украинский народ непоколебим в своем теплом, дружественном отношении к белорусскому народу. В день памяти жертв трагедии на ЧАЭС мы разделяем боль наших соседей, так же, как они, не сомневаемся, разделяют нашу. Надеемся, руководству Беларуси хватит ответственности перед собственными гражданами вернуться к конструктивной политике сотрудничества и с Украиной, и с ЕС, которые желают видеть Республику Беларусь процветающей, демократической и успешной», говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД.

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики относительно Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

"К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.