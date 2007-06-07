Украине срочно нужна международная помощь (заявление коалиции)

Украине срочно необходима помощь международных посредников, поскольку Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «заблокировал работу Конституционного Суда и из-за этого урегулирование нынешнего политического кризиса правовым путем находится под большой угрозой».

Об этом идет речь в заявлении коалиции национального единства, объявленном на заседании парламента лидером фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО.

В заявлении отмечается, что все указы Президента, которыми он «вмешивается в работу судебных и правоохранительных органов, должны быть немедленно отменены». «Факты нарушения общего заявления от 27 мая говорят о том, что президентская сторона отказывается от политического компромисса и выступает в интересах силового сценария развития событий», - идет речь в заявлении.

П.СИМОНЕНКО отметил, что политические силы, входящие в коалицию «в полном объеме выполняют договоренности, содержащиеся в заявлении трех лидеров государства и в дальнейшем готовы действовать методами, необходимыми для решения нынешнего политического кризиса исключительно в рамках Конституции и законов Украины».

Коалиция заявляет, что процесс мирного урегулирования политического кризиса в Украине «в одностороннем порядке блокируется Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО». В заявлении отмечено, что указом Президента от 5 июня о назначении внеочередных выборов в ВР нарушаются пункты 1 и 7 общего заявления политических лидеров от 27 мая.

«Несмотря на достигнутые договоренности о порядке урегулирования политического кризиса, окружение Президента, которое заинтересовано в заострении конфликта, побуждало его подписать очередной неконституционный указ», - сказано в заявлении.

В нем отмечено, что в основу указа положены заявления нескольких пропрезидентских политических партий, а также что одни только решения съезда какой-либо партии не могут быть основанием для издания указов Президента «даже если это партия самого Президента».

В заявлении речь идет о том, что депутатская фракция "Наша Украина" не может по закону прекратить свои полномочия, поскольку она образована блоком разных политических партий, одна из которых уже заявила протест против незаконных решений съезда.

«Группа депутатов оппозиционных фракций в Верховной Раде официально засвидетельствовала, что заявления народных депутатов о сложении полномочий фальсифицированы», - говорится в заявлении.

В документе также сказано о том, что Секретариат Президента продолжает оказывать «незаконное давление на Конституционный Суд». «Ни о каких демократических досрочных выборах парламента не может идти речь, если Президент присвоил право незаконно назначать председателей районных судов, отправлять в отставку и назначать судей Конституционного Суда, освобождать и назначать без всяких правовых оснований генеральных прокуроров», - сказано в заявлении коалиции. В нем отмечается, что «это не демократия, а узурпация власти».