Украинские высшие чиновники владеют автопарком стоимостью 6 миллионов

Украинские высшие чиновники имеют в частной собственности целый автопарк элитных машин общей стоимостью как минимум 5,86 млн. долларов, сообщает Корреспондент.net.

В частности, издание составило таблицу, в которой указана фамилия и должность чиновника, автомобиль, который находится в собственности госслужащего или членов его семьи и минимальная рыночная цена машины.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, согласно декларации, не владеет личным автотранспортом.

В то же время глава его администрации Сергей ЛЕВОЧКИН задекларировал Mercedes-Benz S600 стоимостью 215 тыс. долл.

При этом заместитель главы АП Станислав СКУБАШЕВСКИЙ сообщил в декларации, что владеет Chevrolet Evanda (11 тыс. долл.), Volkswagen Phaeton (98 тыс. долл.), Mercedes ML (70 тыс. долл.), Honda (52 тыс. долл.).

Советник Президента Анна ГЕРМАН задекларировала Mercedes-Benz SLK-200 (62 тыс. долл.) и BMW X5 (76 тыс. долл.).

В свою очередь советник главі государства Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что владеет Volkswagen, BMW, Subaru, Mitsubishi Porsche, MB G55, однако модели автомобилей не указал.

Как отмечает Корреспондент, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА имеет в распоряжении Toyota Land Cruiser (65 тыс. долл.), Lexus ES300 и Mercedes GL (105 тыс. долл.).

Издание пишет, что общая стоимость личного автопарка чиновников из президентских структур составляет минимум 1,934 млн. долларов.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ задекларировал Lexus RX (76 тыс. долл.). Его первый заместитель Андрей КЛЮЕВ владеет автопарком из трех машин: Mercedes SL55 (192 тыс. долл.), Porsche Carrera (156 тыс. долл.), Audi Q5 (73 тыс. долл.).

Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ задекларировал еще больше автомобилей элитного класса: Bentley Mulsanne (471 тыс. долл.), Bentley Continental Flying Spur (306 тыс. долл.), Mercedes S600L (216 тыс. долл.), Mercedes S-500 L (146 тыс. долл.).

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК и его семья передвигаются на трех автомобилях представительского класса: Mercedes-Benz S550 4MATIC (185 тыс. долл.), Maserati Quattroporte (257 тыс. долл.), Mercedes Benz R350 (73 тыс. долл.).

В итоге, ориентировочная общая стоимость личного автопарка членов Кабмина составляет минимум 3,926 млн. долл.

В результате, в общей сложности стоимость всего личного автопарка высших госчиновников нынешней власти - минимум 5,860 млн. долларов.