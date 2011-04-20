Адвокат: Мельниченко считает Литвина организатором убийства Гонгадзе

Если экс-майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО выиграет суд против председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, судья должен вынести решение о наличии состава преступления в действиях действующего спикера.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДЕЛЬКО.

"Это будет (возможное решение суда - УНИАН) первая судебная оценка пленок МЕЛЬНИЧЕНКО, в которых содержатся доказательства вины ЛИТВИНА", - сказал Н.НЕДЕЛЬКО.

"МЕЛЬНИЧЕНКО не распространял недостоверную информацию по следующим основаниям: во-первых, нет личных мотивов МЕЛЬНИЧЕНКО для того, чтобы распространять недостоверную информацию по поводу определенных действий ЛИТВИНА, а именно - непосредственно обвинять его безосновательно в организации убийства Георгия Гонгадзе. Поэтому при таких обстоятельствах, если бы у МЕЛЬНИЧЕНКО были личные мотивы, он мог бы обвинить ЛИТВИНА в других преступлениях", - сказал Н.НЕДЕЛЬКО.

Он отметил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО небеспочвенно заявляет, что "организатором убийства Георгия Гонгадзе является ЛИТВИН".

"МЕЛЬНИЧЕНКО, как он считает, имеет соответствующие доказательства, которые этот факт подтверждают. МЕЛЬНИЧЕНКО - я скажу его личную позицию - он считал, сегодня считает и будет в дальнейшем считать, и он на сто процентов убежден, что заказчиком убийства Георгия Гонгадзе является господин ЛИТВИН, который имел на это личные мотивы. МЕЛЬНИЧЕНКО распространял данную позицию и заявление с той целью, чтобы данная информация была озвучена в средствах массовой информации, которые в соответствии со статьей 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины являются теми основаниями, на которых возбуждается уголовное дело. То есть, МЕЛЬНИЧЕНКО не просто так говорит, он через СМИ делает заявления для того, чтобы правоохранительные органы имели юридические основания для возбуждения уголовного дела в отношении ЛИТВИНА, или по крайней мере привлечения его к уже возбужденному делу об убийстве Георгия Гонгадзе как заказчика. То есть, МЕЛЬНИЧЕНКО это делает по процессуальным вопросам", - отметил Н.НЕДЕЛЬКО.

Он также высказал мнение, что сегодня В.ЛИТВИН прячется за спинами своих адвокатов.

Кроме того, по мнению Н.НЕДЕЛЬКО, это дело не может быть объективно рассмотрено, поскольку Верховная Рада Украины назначает судей на занимаемые должности.

"Каждый судья четко это осознает. Он знает, что он может, в случае неудовлетворения иска ЛИТВИНА, в определенной степени проститься со своей должностью. Потому что ЛИТВИН является тем должностным лицом, которое сегодня возглавляет законодательный орган власти, непосредственно назначает судей на должности. Поэтому ни один судья на сегодня не может говорить об объективности рассмотрения дела ЛИТВИН против МЕЛЬНИЧЕНКО ", - подчеркнул Н.НЕДЕЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, представитель В.ЛИТВИНА в органах правосудия в деле защиты гарантированных Конституцией Украины права на уважение его достоинства и личную неприкосновенность Елена ПРОКОПЕЦ заявила, что экс-майор Управления госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО должен в суде доказать правдивость сведений, доказательств и обстоятельств, которые им «с явным умыслом распространяются в СМИ» против председателя Верховной Рады В. Литвина.