Мельниченко должен через суд доказать обвинения против Литвина

Экс-майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО должен в суде доказать правдивость сведений, доказательств и обстоятельств, которые им «с явным умыслом распространяются в СМИ» против Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

Об этом сказано в переданном агентству УНИАН заявлении представителя В.ЛИТВИНА в органах правосудия по делу защиты гарантированных Конституцией Украины права на уважение к его достоинству и личную неприкосновенность Елены ПРОКОПЕЦ.

Комментируя повторный иск В.ЛИТВИНА к экс-майору о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда, она отметила, что ее доверитель видит в применении судом требований гражданско-процессуального кодекса Украины относительно равенства всех перед законом и судом, а также возложении на ответчика, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, обязанности лично в суде доказать правдивость сведений, доказательств и обстоятельств, которые «им с явным умыслом распространяются в СМИ».

Е.ПРОКОПЕЦ отметила, что только суду дано право установить и оценить не только достоверность, но и характер сведений, которые распространяются Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и подлежат опровержению относительно В.ЛИТВИНА.

Она напомнила, что Деснянский районный суд Киева 17 января 2006 года уже возлагал юридическую ответственность на Н.МЕЛЬНИЧЕНКО за распространение клеветнических сведений о В.ЛИТВИНЕ, однако ответчик решения суда не исполнил.

«Не имея полученных законным путем доказательств, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО на протяжении последних 10 лет целеустремленно распространяет информацию о якобы фактической вине В.ЛИТВИНА в подстрекательстве преступных действий со стороны исполнителей в убийстве Георгия Гонгадзе. Систематический и неограниченный, противоправный способ влияния через СМИ на гражданина В.ЛИТВИНА свидетельствует о явно провокационном характере со стороны бывших высоких должностных лиц, которые принимали участие в оглашении так называемых «пленок МЕЛЬНИЧЕНКО». Всего за период беспрецедентной травли и шантажа В.ЛИТВИНА со стороны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО были объявлены через публичные интервью, пресс-конференции, заявления, обращения ведомости, которые стали подпочвой для свыше 310 неправдивых опубликованных материалов», - говорится в комментарии представителя В.ЛИТВИНА.

Таким образом, делает она вывод, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО присвоил себе государственную функцию криминального обвинения, «грубо посягая на честь, достоинство и личную неприкосновенность В.ЛИТВИНА в связи с его профессиональной деятельностью в качестве Председателя Верховной Рады Украины, формируя среди населения образ преступника, что является прямой угрозой для его государственной и политической деятельности, научно-творческой работы как академика Национальной академии наук Украины, преподавателя столичного университета, нанося моральный вред личности В.ЛИТВИНА, его здоровью и психологическому состоянию при выполнении государственных функций».

Е.ПРОКОПЕЦ подчеркнула, что в международном содружестве клевета как бездоказательные обвинения Председателя парламента в совершении преступления могут создать негативное отношение к Украинскому Государству, обязанность которого - устранять и пресекать в установленном законом порядке любые посягательства, которые могут нанести вред и моральные страдания личности.

Особая роль в этом отношении принадлежит суду, который предоставляет возможность каждому гражданину отстаивать свои права любыми, не запрещенными законом способами, поскольку другое означало бы невыполнение конституционных гарантий по защите чести и достоинства, а также права на личную неприкосновенность каждого гражданина.

«Таким образом, судебный процесс, инициированный истцом против бывшего военнослужащего Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, соответствует не только законным интересам ЛИТВИНА Владимира Михайловича, но и интересам государства и общества, в котором конституционные гарантии по защите прав и свобод человека и гражданина являются не формальной абстракцией, а должны реально защищаться государством, которое отвечает принципам и нормам международного права», - заявила Е.ПРОКОПЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта В.ЛИТВИН подал повторный иск в Деснянский районный суд Киева.