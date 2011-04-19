Королевская заявляет, что нардепы выбросили на улицу 200 тысяч человек

Народные депутаты проигнорировали интересы сотен тысяч самозанятых людей, поставив их семьи на грань выживания.

Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции «БЮТ-Батькивщина», глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя отказ большинства депутатов парламента поддержать ее законопроект №8217-2, позволяющий юридическим лицам работать с физическими лицами-упрощенцами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, цель этого законопроекта - отменить нормы Налогового кодекса, запрещающие юридическим лицам относить на валовые затраты товары и услуги, приобретенные у физических лиц, которые работают на едином налоге.

«Вступление в силу Налогового кодекса парализовало работу ряда предприятий Украины. От этого пострадали не только малые предприятия, которые потеряли возможность работать в Украине, так как попали под дискриминационную статью Налогового кодекса и оказались в резервации, но и крупные промышленные предприятия. Они годами выстраивали кооперационные и производственные цепочки, в которые были включены малые предприятия, поставляющие комплектующие, инструменты, упаковку и услуги по конкурентным ценам. И в один день это сотрудничество прекратилось», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она сообщила, что подготовила законопроект об упрощенной системе налогообложения, который содержит нормы, не позволяющие использовать физических лиц-упрощенцев для оптимизации налогообложения. «Принятие этого законопроекта полностью исключает злоупотребления и уклонение от налогообложения, в которых налоговые инспекторы обвиняли физических лиц, работающих на упрощенной системе. Но, к сожалению, этот законопроект в парламенте не рассматривается, альтернативный проект правительством не разработан. Таким образом, работа предпринимателей на упрощенной системе налогообложения полностью парализована – а это более миллиона рабочих мест. И вот сегодня большинство Верховной Рады отказалось поддержать отмену дискриминационной нормы Налогового кодекса. Это решение приведет к закрытию в апреле-мае еще 200 тысяч рабочих мест. Таким образом народные депутаты проигнорировали интересы самозанятых людей, поставив их семьи на грань выживания», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета призвала народных депутатов отменить эту «издевательскую» норму Налогового кодекса, которая парализует работу сотен тысяч людей. «Очень прошу зал: услышьте меня. От вашего голосование зависит жизнь и благополучие сотен тысяч украинцев, которые создали рабочие места и честно работали, обеспечивая свои семьи и уплачивая налоги государству. Иначе им придется закрыть производства и идти в центры занятости за пособием по безработице», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, обращаясь к депутатам.

Напомним, с 1 апреля 2011 года вступила в действие статья 139 нового Налогового кодекса, которая запрещает юридическим лицам относить на валовые расходы все операции с плательщиками единого налога.

Сегодня, 19 апреля, Верховная Рада не поддержала проект закона о внесении изменений в статью 139 Налогового кодекса Украины относительно затрат предприятий, которые не учитываются при определении налогооблагаемой прибыли (№8217-2), разработанный Н.КОРОЛЕВСКОЙ.