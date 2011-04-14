Януковича просят сказать Москве, что Украина в Таможенный союз не пойдет

Вступление Украины в Таможенный Союз – это отступление от всех успешных договоренностей о присоединении Украины к зоне свободной торговли с Европейским Союзом, измена суверенитету Украины. Так считают члены Народного Комитета Защиты Украины.

В переданном УНИАН заявлении о недопустимости вступления Украины в Таможенный Союз они утверждают, что провозглашенная Януковичом формула, «3+1», скрывает возможность согласия президента действовать в угоду кремлевским восстановителям Российской империи, и приведет к сдаче наших политических и экономических интересов России.

“Мы, члены Народного Комитета Защиты Украины, заявляем, что в истории нашего государства и нашего народа наступило время, когда власть может попробовать вопреки Конституции и постановлениям Верховной Рады, под натиском Москвы одобрить решение о присоединении Украины к Таможенному Союзу”, - говорится в документе.

Поэтому члены НКЗУ призывают Президента, Правительство и Верховную Раду Украины не поддаться давлению и уговорам со стороны Москвы, четко заявить, что Украина будет не вступать в Таможенный Союз, а продолжит политику на вступление в Европейский Союз.