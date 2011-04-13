В ГПУ заявляют, что допрашивать Путина не собирались

Генеральная прокуратура Украины категорически заявляет, что распространенное в электронных средствах массовой информации сообщение пресс-службы Юлии Тимошенко со ссылкой на адвоката Богдана Ференца о якобы запланированном следователем Генпрокуратуры допросе премьер-министра РФ Владимира Путина, абсолютная ложь. “Никаких заявлений по этому поводу следователь не делал. И, как сообщил нам сам Богдан Ференц, такой информации он не предоставлял”, - утверждается в заявлении пресс-службы ГПУ.

По мнению Генпрокуратуры, “очевиден факт вмешательства стороны обвинения в ход досудебного следствия и попытки дискредитировать следователя по уголовному делу”.

Вместе с этим пресс-служба ГПУ предупредила всех, кто препятствует следствию или вмешивается в его ход, что за такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Сегодня пресс-служба Юлии Тимошенко, со ссылкой на адвоката Богдана Ференца распространила в Интернете информацию о том, что следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины заверил его, что премьер-министр РФ Владимир Путин будет допрошен в ближайшее время, «поскольку без этого дело будет невозможно направить в суд».