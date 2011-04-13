Ванникова: Тимошенко была совладельцем крупнейшей в Украине газовой корпорации

Пресс-секретарь В.Ющенко Ирина Ванникова прокомментировала для The Wall Street Journal статью Юлии Тимошенко от 28 марта «Украинская оппозиция предупреждает о регрессе».

«Пожалуйста, вспомните, что в 2008 году, когда Виктор Ющенко был Президентом он впервые в украинской истории создал специальное агентство по борьбе с коррупцией на высшем правительственном уровне», - заявила пресс-секретарь В.Ющенко.

По словам Ирины Ванниковой, в период 2005 - 2009 гг. администрация Ющенко пресекала на корню и эффективно боролась в судебном порядке с коррупцией на высшем уровне и у Тимошенко и у Виктора Януковича. «Бывший премьер-министр Тимошенко дает некоторые достаточно весомые утверждения по поводу коррупции, но в прошлом она сама была совладельцем крупнейшей в стране газовой корпорации Единые Энергетические Системы Украины, которая символизировала коррупцию и тесные связи с российской мафией», - заявила Ирина Ванникова.