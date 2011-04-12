На сайте ВР хотят ввести общественное обсуждение законопроектов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации единогласно поддержал проект постановления № 8007 о введении общественного обсуждения законопроектов на сайте парламента.

Автором постановления является народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Постановление предусматривает разработку и запуск функции комментирования на странице каждого проекта, что позволит открыто обсуждать документы.

«В течение трех дней с момента регистрации в аппарате Верховной Рады законопроекты должны быть открыты для обсуждения авторизованными пользователями», - говорится в проекте постановления.

Автор документа также предлагает установить обязательную модерацию на предмет корректности комментариев. Допуск к обсуждению будут иметь только авторизованные пользователи.