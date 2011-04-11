Генпрокуратура возбудила уголовное дело против зятя Черновецкого

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против зятя мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслава СУПРУНЕНКО и председателя фракции Блока Черновецкого Дениса КОМАРНИЦКОГО за совершение ими разбойного нападения в сговоре с группой лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН.

Он заметил, что на данное время Д.КОМАРНИЦКИЙ задержан, заключен в СИЗО, и сегодня один из районных судов Киева решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Следователем внесено представление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказал Р.КУЗЬМИН.