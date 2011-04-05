МИД: страны "старой" Европы относятся к Украине скептически

Скептицизм ряда стран Европы относительно членства Украины связан с желанием увидеть результаты реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

Он отметил, что на сегодня есть ряд стран - членов ЕС, которые положительно относятся к членству Украины в ЕС, а есть страны, которые в принципе позитивно настроены на членство Украины, однако из-за внутренней ситуации "не готовы сказать четкое "да", а также есть страны, которые настроены скептически, - это, преимущественно, – страны "старой" Европы.

"Их не так много, они - известны, это – страны "старой" Европы, и здесь у нас есть, я считаю, широкий маневр и возможность для дальнейшего, так сказать, их убеждения", - сказал П.КЛИМКИН.

"Для условно, в кавычках скажем, "скептических" стран, большую роль играют реальные успехи. И мы считаем, что продвижение в ключевых реформах, продвижение в рамках "безвизового" диалога, продвижение по пути подготовки соглашения об ассоциации будут теми аргументами, которые убедят ключевые страны-скептики", - добавил замминистра.

Он отметил, что в процессе присоединения новых стран к ЕС, страны "старой" Европы имели возможность наблюдать происходящие реформы.

"И, я бы сказал, что во многих странах - не хочу, конечно, называть их - реформы происходили гораздо медленнее, чем в Украине. И вот сейчас, когда мы разговариваем со многими странами - членами ЕС, их впечатления и восприятие реформ в Украине – достаточно динамично. Просто ряд стран хочет видеть сейчас по ключевым реформам конкретные результаты", - сказал П.КЛИМКИН.

По его словам, в Украине ожидают, прежде всего, увидеть реформы в экономической сфере, в сфере верховенства права, а также в сфере миграционно-визовой политики.

Как сообщал УНИАН, вопрос закрепления перспективы членства Украины в ЕС в новом соглашении об ассоциации пока не решен.

Сегодня П.КЛИМКИН заявил, что Украина готова к определенным компромиссам в формулировках, однако не отказывается от ключевой цели - получения перспективы членства.