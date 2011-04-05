Колесников рассказал, когда украинцы ощутят улучшение жизни

Вице-премьер министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозирует, что первые результаты работы нынешней власти, направленные на улучшение жизни, украинцы почувствуют во второй половине 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

“Я хочу сказать, что легче ответить: где-то есть, а где-то нет, наверно. Но если Украина 20 лет жила в условиях пионерского лагеря с таким партизанско-оккупационным режимом, то как можно за год достичь результатов? Безусловно, пройдет 2-3-4 года и результат будет”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, реформы, которые начал Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, имеют системный характер, но не могут дать мгновенных результатов.

“Я очень хорошо помню “Украинский прорыв”. В марте Юлия Владимировна оплатила по 1 тыс. грн... И в августе того же года начался кризис. И Украина оказалась наиболее пострадавшей. Это расплата за популизм”, - заявил вице-премьер министр.

“ЯНУКОВИЧ не хочет популизма и не хочет за него расплачиваться. ЯНУКОВИЧ фундаментально выставил реформы и фундаментально их реализует. Я думаю, что первые результаты можно будет увидеть – видимые – во второй половине 2012 года”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

На вопрос журналистов, кого он имел в виду, когда говорил о “партизанах” и “оккупантах”, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: “Партизаны – это, очевидно, предприниматели, которые не могли из леса и носа показать, по большому счету. А оккупанты – это, наверно, все-таки прокуратура, милиция и налоговая администрация. Мне так кажется”.

По его словам, в Украине 99,9% предпринимателей думают “не о развитии бизнеса, а об отношениях с правоохранительными органами”. “Только правоохранительные органы должны помнить, что деньги для них заканчиваются. И Президент не будет рисковать судьбой украинского народа и 13 млн. пенсионеров, работников образования и медицины ради 50 тыс. или 100 тыс. барыг и взяточников... Тем более в погонах”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.