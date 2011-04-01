Марина Ставнийчук идет работать к Януковичу?

Член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук в ближайшее время будет назначена на должность в администрации президента.

По информации ZN.UA, соответствующий проект указа уже подготовлен. Источник в АП сообщил, что М.Ставнийчук, скорее всего, будет назначена на должность заместителя главы президентской администрации. В то же время не исключено, что она станет советником главы государства.

На новой должности М.Ставнийчук будет заниматься вопросами конституционного процесса, в частности, курировать работу Конституционной ассамблеи. Кроме того, к сфере ее ответственности будут отнесены вопросы изменения избирательного законодательства.

Комментируя решение о назначении М.Ставнийчук в администрацию президента, источник ZN.UA в АП сказал: «Член Венецианской комиссии – это слишком серьезный ресурс для того, чтобы оставлять его оппозиции».

Сама М.Ставнийчук на вопрос ZN.UA о возможности назначения на должность в АП ответила: «Я это не комментирую».

М.Ставнийчук является членом Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право). С 1999 по 2007 год занимала должность зампредседателя ЦИК, с июня 2007 года по март 2010-го была заместителем главы секретариата президента Виктора Ющенко - представителем президента в Конституционном суде — представителем президента в Центральной избирательной комиссии.