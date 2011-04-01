Ющенко уверяет, что изменился

Экс-президент Виктор Ющенко заверяет, что изменился со времен своего пребывания на посту главы государства.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi.

"Я изменился, потому что только дурак не меняется. Я тоже, безусловно, изменился. Мне сейчас, например, гораздо проще говорить. Возможно, даже легче говорить те тезисы, которые полтора-два года назад в статусе президента воспринимались или усваивались по-разному", - цитирует Украинская правда.

"В сегодняшнем статусе у меня широкие аргументы. У меня простая аргументация. У меня, возможно, более категоричная позиция и я не нуждаюсь в полемике с кем-то или дискуссии", - отмечает политик.

"Я убежден в своих понятиях. И то, что нация что-то приняла, что-то ли не приняла, для меня я бы сказал несколько второстепенное, с точки зрения того, что я не хочу кому-то нравиться или не нравиться", - заявил Ющенко.

"Я не вор. Я ничего не крал. Я честно работал на всех должностях, на которые был избран. Я имею право на свое мнение", - добавил он.