Марчука допрашивали семь часов

Допрос бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгения МАРЧУКА в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины длился сегодня почти семь часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об окончании допроса Е.МАРЧУКА журналистам сообщил адвокат бывшего майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ.

В то же время сам Е.МАРЧУК из здания Генпрокуратуры пока не вышел.

Как сообщал УНИАН, Е.МАРЧУК пришел на допрос в Генпрокуратуру сегодня в 10.10.

По сообщению Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, Е.МАРЧУКА допрашивали в качестве свидетеля по делу по обвинению бывшего Президента Леонида КУЧМЫ.