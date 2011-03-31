Тигипко едет в Польшу

09:59, 31 марта 2011
Политика
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Перенимать опыт реформ

Вице-премьер министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня начинает двухдневный рабочий визит в Польшу, в рамках которого планирует ознакомиться с польским опытом проведения реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Украины в Варшаве, в ходе визита С.ТИГИПКО проведет встречи с заместителем главы польского правительства Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, представителями Министерства труда и социальной политики Польши, руководителями Службы социального страхования и Инспекции труда.

„Значительное внимание будет уделено решению вопросов социальной защиты украинцев, которые работают в Польше. Также Сергей ТИГИПКО планирует ознакомиться с польским опытом реформирования пенсионной системы и легализации заработной платі», - отмечается в сообщении Посольства.

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