Тигипко едет в Польшу

Вице-премьер министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня начинает двухдневный рабочий визит в Польшу, в рамках которого планирует ознакомиться с польским опытом проведения реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Украины в Варшаве, в ходе визита С.ТИГИПКО проведет встречи с заместителем главы польского правительства Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, представителями Министерства труда и социальной политики Польши, руководителями Службы социального страхования и Инспекции труда.

„Значительное внимание будет уделено решению вопросов социальной защиты украинцев, которые работают в Польше. Также Сергей ТИГИПКО планирует ознакомиться с польским опытом реформирования пенсионной системы и легализации заработной платі», - отмечается в сообщении Посольства.