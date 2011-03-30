Кто должен распоряжаться музеями Лавры? (опрос)

Большинство киевлян считают, что музейную часть Киево-Печерской Лавры не стоит передавать в распоряжение Церкви.

Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического исследования, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики, сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя Председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО.

В частности, абсолютное большинство киевлян (71,4) придерживаются мнения, что музейную часть Киево-Печерской Лавры не следует передавать в распоряжение Церкви – она должна оставаться национальным музеем.

Вместе с тем 14,8% считают, что музейную часть Киево-Печерской Лавры нужно передать в распоряжение Украинской православной церкви Киевского патриархата, и только 4,6% высказались за то, чтобы передать Украинской православной церкви Московского патриархата. Не смогли определиться с ответом 9,2% респондентов.

При этом принадлежность к определенной конфессии не влияет на мнение, касающееся судьбы музейной части Киево-Печерской Лавры. Подавляющее большинство тех, кто относит себя к УПЦ КП и УПЦ МП (соответственно, 71% и 72%), считают, что музейная часть Лавры должна оставаться музеем.

Комментируя результаты опроса, Н.ТОМЕНКО отметил, что власть, решая судьбу музеев Киево-Печерской Лавры, должна, кроме аргументов специалистов, которые категорически против выселения музея, обратить внимание на позицию киевлян в этом вопросе.

“Власть в целом и киевская власть в частности должны определиться: в своей деятельности они поддерживают киевлян или интересы руководства одной из православных конфессий”, - подчеркнул вице-спикер.

Репрезентативный выборочный опрос взрослого населения Киева был проведен «Українським демократичним колом» по заказу Института политики 19-25 марта 2011 года. Всего по месту жительства опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±3,5%.