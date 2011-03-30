Политбеженец Михалевич: Украина становится очень похожей на Беларусь

Политический беженец, экс-кандидат в Президенты Белоруси Алесь МИХАЛЕВИЧ считает, что ситуация в Украине развивается по белорусскому сценарию.

Такое мнение А.МИХАЛЕВИЧ высказал в интервью украинской службе радио "Свобода".

«Скажу так: когда я приехал в Киев, я уже от украинской границы почувствовал себя в свободной стране. Но позже прочитал в украинских газетах, что и экс-министр внутренних дел ЛУЦЕНКО в тюрьме, что другие и политики также там. Это мне очень не нравится. Украина становится очень похожей на Беларусь в этом смысле. Есть такая белорусизация украинской ситуации, и это мне очень не нравится. Потому что для меня Украина была страной, где все было нормально с правами человека, со свободой слова. Эти ценности для меня очень важны", - сказал А.МИХАЛЕВИЧ.

Экс-кандидат в Президенты Беларуси также сообщил, что в Чехии, которая предоставила ему политическое убежище, встречался с экс-министром экономики Украины Богданом ДАНИЛИШИНЫМ. «Мы уже виделись с господином Богданом, еще встретимся нормально, чтобы поговорить, потому что мы были только на одном публичном мероприятии. Еще хотим встретиться, поговорить, потому что имеем общий статус - статус беженцев в Чешской Республике. Думаю, что имеем много общего», - отметил он.

А.МИХАЛЕВИЧ добавил, что планирует обсудить с Б.ДАНИЛИШИНЫМ реализацию возможных совместных проектов. «Можно говорить о совместных проектах, будем сообща работать с украинцами», - добавил белорусский политик.

При этом экс-кандидат в Президенты Беларуси разговаривал с корреспондентом радио "Свобода" на украинском языке. "Я никогда не изучал украинский язык. Моя бабушка была из Макеевки, из-под Донецка. Думаю, что в нынешней ситуации в Украине я бы сделал очень хорошую карьеру. Мне было всего пять лет, когда она умерла. Но всегда я имел очень много друзей в Украине – друзей из Львова, из Западной Украины, но также из Киева, Чернигова, и это по большей части были люди украиноязычные. Они разговаривали на украинском, я разговаривал на белорусском, мы очень хорошо друг друга понимали. И в результате мои друзья могут говорить по-белорусски, а я могу, я пытаюсь говорить по-украински", - рассказал А.МИХАЛЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 марта экс-кандидат в Президенты Беларуси А.МИХАЛЕВИЧ, в нарушение подписки о невыезде, покинул страну, а 18 марта обратился к властям Чехии с просьбой предоставить политическое убежище.

Справка УНИАН. А.МИХАЛЕВИЧ баллотировался в Президенты Беларуси на выборах 19 декабря 2010 года от оппозиционной партии "Белорусский народный фронт".

Вечером 19 декабря был задержан и заключен в СИЗО КГБ Беларуси по подозрению в организации массовых беспорядков в центре Минска. Однако спустя некоторое время был освобожден из КГБ под подписку о невыезде, согласившись сотрудничать с Комитетом государственной безопасности.

Мера пресечения в отношении А.МИХАЛЕВИЧА была изменена, как сообщал пресс-центр КГБ Беларуси, после его просьбы на имя Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО. "Я всегда относился к Вам с уважением, и Ваши заслуги для независимости Беларуси неопровержимы и очень большие. Во время своей избирательной кампании я не сказал ничего плохого ни в Вашем адрес, ни в адрес Ваших близких и родных. Я, как бывший кандидат, искренне сожалею, что произошел конфликт и пострадало много людей. Прошу Вас лично взять под контроль вопрос о моей дальнейшей судьбе", - написал А.МИХАЛЕВИЧ в своем обращении к А.ЛУКАШЕНКО.

Сразу после выхода из СИЗО КГБ А.МИХАЛЕВИЧ провел пресс-конференцию, на которой заявил о пытках, которые применяются к задержанным 19 декабря на мирной акции протеста против официальных результатов выборов.