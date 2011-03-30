Текст постановления ГПУ о возбуждении дела против Кучмы

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА пытался остановить активную общественную деятельность журналистов Георгия Гонгадзе и Алексея ПОДОЛЬСКОГО путем применения "физического насилия и других незаконных методов влияния", привлекая к этому сотрудников правоохранительных органов, говорится в постановлении Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ, текстом которого располагает газета «КомерсантЪ-Украина».

Как пишет издание, в документе подробно описываются обстоятельства, приведшие к убийству Г.Гонгадзе, и применение насилия к А.ПОДОЛЬСКОМУ.

Как известно, уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ, обвиняемого в превышении власти и даче незаконных указаний должностным лицам МВД, было возбуждено Генпрокуратурой 21 марта. Через несколько дней с него взяли подписку о невыезде, провели очную ставку с бывшим начальником Департамента внешнего наблюдения Главного управления уголовного розыска МВД Алексеем ПУКАЧЕМ и предъявили обвинение.

Текст постановления начинается с напоминания о том, что член Киевского общественного правозащитного объединения "Мы" А.ПОДОЛЬСКИЙ и создатель интернет-издания "Украинская правда" Г.Гонгадзе еще в ходе президентской избирательной кампании 1999 года активно занимались общественной деятельностью, публикуя газеты и листовки, содержавшие критику в адрес тогдашнего Президента Л.КУЧМЫ.

"Ознакомившись со статьями и будучи возмущенным содержанием критических публикаций ПОДОЛЬСКОГО и Гонгадзе и их общественной деятельностью, Президент КУЧМА принял решение остановить их деятельность путем применения к ним физического насилия и других незаконных методов влияния с привлечением сотрудников правоохранительных органов", говорится в документе.

С этой целью в мае-июне 2000 года Л.КУЧМА дал указание тогдашнему министру внутренних дел Юрию Кравченко провести негласные оперативно-розыскные мероприятия в отношении А.ПОДОЛЬСКОГО и Г.Гонгадзе, а также применить к ним "незаконное влияние с целью прекращения их журналистской и общественной деятельности".

В свою очередь Ю.Кравченко через руководителя аппарата министра внутренних дел Эдуарда Фере (умер два года назад) дал незаконный приказ своему подчиненному, тогдашнему первому заместителю начальника Главного управления уголовного розыска МВД А.ПУКАЧУ разобраться с активистом объединения "Мы" – вывезти его за город, избить, поджечь дверь его квартиры. Предполагалось, что результатом применения этих мер станет то, что А.ПОДОЛЬСКИЙ в будущем не будет настолько общественно активен.

"12 июня 2000 года в помещении Администрации Президента министр Кравченко лично доложил о выполнении поручения Президенту КУЧМЕ, который одобрил действия сотрудников милиции", говорится в документе.

После этого, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Л.КУЧМА дал Ю.Кравченко указание выкрасть Г.Гонгадзе, вывезти его за пределы Киева и "применить к нему психическое и физическое влияние как с целью мести за его критическую журналистскую деятельность, так и с целью ее прекращения". Требование Президента министр перепоручил А.ПУКАЧУ, после чего была организована слежка за Г.Гонгадзе. Однако журналист понял, что за ним следят, и обратился с открытым письмом к тогдашнему генпрокурору Михаилу ПОТЕБЕНЬКО.

"11 сентября 2000 года в помещении Администрации Президента КУЧМА сообщил Кравченко, что Гонгадзе продолжает заниматься журналистской деятельностью, выразив недовольство действиями сотрудников МВД, которые не выполнили его указание. Оправдываясь перед Президентом КУЧМОЙ, Кравченко ему доложил, что причиной невыполнения мероприятий стало выявление им слежки со стороны работников милиции и направление жалобы генпрокурору, и заверил, что насильственные действия относительно Гонгадзе будут осуществлены в сжатые сроки", говорится в постановлении.

После этого, согласно версии следствия, Ю.Кравченко, руководствуясь личной заинтересованностью и карьерными мотивами, а также не желая осложнять свои отношения с Президентом, дал указание А.ПУКАЧУ убить Г.Гонгадзе, и при этом "прямо ссылался на указание Президента".

Как известно, 16 сентября 2000 года сотрудники МВД во главе с А.ПУКАЧЕМ выкрали Г.Гонгадзе, после чего он был убит вблизи села Сухолисы Белоцерковского района Киевской области.

"Таким образом, Президент КУЧМА, будучи должностным лицом, своими умышленными действиями, которые выразились в даче министру внутренних дел Кравченко незаконных указаний о проведении незаконных оперативных мероприятий относительно журналистов ПОДОЛЬСКОГО и Гонгадзе и осуществлении на последнего физического и психического давления с целью прекращения их журналистской и общественной деятельности, нанес существенный вред государственным интересам и охраняемым законом правам и интересам отдельных физических лиц ПОДОЛЬСКОГО и Гонгадзе, что привело к подрыву авторитета органов государственной власти как в Украине, так и на международной арене, и стало причиной тяжких последствий в виде смерти Гонгадзе, и совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 166 УК в редакции 1960 года", резюмируется в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Приведенные в постановлении факты подтверждаются заявлениями и показаниями свидетелей: экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, тогдашнего лидера Соцпартии Александра МОРОЗА, обвиняемого А.ПУКАЧА, осужденных за убийство Г.Гонгадзе сотрудников МВД Александра ПОПОВИЧА, Николая ПРОТАСОВА и Валерия КОСТЕНКО, "изъятыми копиями и оригиналами звукозаписей разговоров в кабинете Президента КУЧМЫ о Гонгадзе и ПОДОЛЬСКОМ", а также выводами судебных экспертиз.