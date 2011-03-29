Дело Диденко отдали Печерскому суду

Уголовное дело по обвинению в совершении служебных преступлений бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО передано на рассмотрение по существу в Печерский суд Киева.

Как сообщил УНИАН адвокат И.ДИДЕНКО Юрий ГРИГОРЕНКО, дело передано в прошлую пятницу и оно объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении бывшего председателя Государственной таможни Украины Анатолия МАКАРЕНКО. По словам адвоката, еще не известно, кто из судей будет рассматривать эти дела.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО, обвинения были предъявлены экс-руководителю Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО, который также с лета находится под стражей, и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.